Declarações de Andreas Brannstrom, treinador do Mlada Boleslav, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória em jogo da Liga Conferência:

«Viemos cá para ser uma equipa compacta e disciplinada frente uma boa equipa. O Vitória teve muitos remates, mas sem criar chances evidentes, até ao penálti, em que o jogo mudou. Tentámos ser mais audazes na segunda parte, sofremos o segundo num pontapé de canto e ficámos nervosos. Depois organizamo-nos, ainda marcámos, lutámos muito, mas acabou por não ser suficiente».

[Aspetos positivos e negativos do jogo?] «A melhor coisa para nós foi a nossa reação, mesmo a perder 2-0 mantivemo-nos no jogo num cenário difícil. Tivemos uma boa mentalidade. Como ponto negativo realço que por fezes sofremos no um para um, com a qualidade e velocidade dos jogadores adversários».

[Contas após três derrotas em três jogos?] «Perdemos três jogos, as probabilidades estão próximas de zero. Mas, ainda temos três jogos, vamos ver no próximo jogo, como corre, uma vitória pode ser que ainda seja possível fazer contas».