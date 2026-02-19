O Noah, com portugueses em destaque, venceu (1-0) o AZ Alkmaar, que também contou com um jogador luso de início. O encontro contou para a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Conferência.

Na Arménia, a formação da casa alinhou com David Sualehe, ex-Sporting, Hélder Ferreira, ex-V. Guimarães, de início. Pelos neerlandeses, Penetra, ex-Famalicão, foi também titular. Na primeira parte não houve mexidas no marcador. O jogo foi decidido por Hambardzumyan. O defesa internacional pela Arménia apontou o golo da vitória aos 53 minutos.

Com este triunfo (1-0), o Noah parte para a segunda mão, nos Países Baixos, com uma vantagem na eliminatória. A segunda mão joga-se no dia próximo dia 26 de fevereiro, quinta-feira.

No outro jogo com participação portuguesa, o Lech, da Polónia, foi à Finlândia venceu o KuPS por 2-0. Joel Pereira, ex-V.Guimarães, alinhou de início. Já João Moutinho, defesa de 28 anos, saltou do banco ao intervalo para os polacos.

O Lech, dos portugueses, abriu as contas do jogo logo aos nove minutos de jogo, com o golo de Kozubal. Ainda na primeira parte, Taofeek Ismaheel, avançado nigeriano, fechou as contas do jogo (41m).

Com este triunfo (2-0), o Lech regressa à Polónia com uma vantagem na eliminatória. O próximo jogo realiza-se na próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro.

O Crystal Palace, por sua vez, escorregou fora de portas frente ao Zrinjski, da Bósnia-Hezergovina, e não foi além de um empate (1-1).

A formação inglesa até começou a vencer, já nos instantes finais da primeira parte. Ismaila Sarr, internacional senegalês, fez o primeiro aos 44 minutos. Na segunda parte, o Zrinjski empatou com o golo de Abramovic (55m).

Tudo se decide, portanto, em Inglaterra na próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro.

Quem também empatou a um golo foi o Sigma Olomouc, da Chéquia, e o Lausanne, da Suíça. Butler-Oyedeij deu a vantagem aos suíços (22m) e Strum voltou a colocar tudo igual (58m).

A segunda mão joga-se, na próxima quinta-feira, na Suíça.