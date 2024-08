O FC Noah, da Arménia, treinado pelo português Rui Mota, recebeu e venceu o AEK Atenas por 3-1, esta terça-feira, em jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA.

Com os portugueses Gonçalo Silva e Hélder Ferreira no onze inicial, o Noah ficou em desvantagem aos 22 minutos, com o golo de Levi García para os gregos.

Porém, haveria depois reviravolta, iniciada com um golo de Virgile Pinson aos 33 minutos. O intervalo chegou com o 1-1 no marcador e, na segunda parte, o 2-1, aos 67 minutos, já fica na história dos jogos da UEFA esta época: o guarda-redes Ognjen Cancarevic, com um pontapé de área a área, colocou a sua equipa em vantagem.

A fechar, o português Gonçalo Gregório, que entrou para a segunda parte, fez o 3-1 aos 90+8m.

O golo do guarda-redes do Noah:

O golo de Gonçalo Gregório: