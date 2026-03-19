O Celje, orientado pelo português Vítor Campelos, foi ao terreno do AEK de Atenas vencer por 2-0, numa partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, no entanto, um resultado insuficiente para seguir em frente na compeitção.

Os eslovenos precisavam de dar a volta ao 4-0 sofrido na primeira mão e chegaram ao golo logo aos 13 minutos, por intermédio de Iosifov. Antes do intervalo, Pozeg (42m) voltou a faturar para o Celje e deu alguma esperança à formação do técnico português.

Na segunda parte, o Celje mostrou-se incapaz de igualar a eliminatória e acabou eliminado da competição. O AEK de Atenas segue para os «quartos», onde vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Rayo Vallecano e o Samsunspor.