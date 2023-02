Está definido o quadro de jogos dos oitavos de final da Liga Conferência, após o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira.

A Lazio, do guarda-redes português Luís Maximiano, defronta o AZ Alkmaar, enquanto o Lech Poznan, de Joel Pereira, Pedro Rebocho, Afonso Sousa e João Amaral, mede forças com os suecos do Djurgarden. Já o AEK Larnaca, de Rafael Lopes, Bruno Gama e do luso-brasileiro Luís Gustavo, joga contra o West Ham.

A Fiorentina, que eliminou o Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos de final, defronta o Sivasspor.

Os oitavos de final estão agendados para 9 de março (1.ª mão) e 16 de março (2.ª mão). As equipas que se apuraram via play-off jogam primeiro em casa e a segunda mão é jogada em casa pelos oito clubes que venceram os respetivos grupos na Liga Conferência.

O QUADRO COMPLETO DOS OITAVOS DE FINAL:

AEK Larnaca-West Ham

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Lech Poznan-Djurgarden

Basileia-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol-Nice

Anderlecht-Villarreal

Gent-Basaksehir

De notar que o sorteio estava condicionado ao facto de equipas do mesmo país não poderem defrontar-se nesta fase, condição que nem era necessária, porque não havia clubes do mesmo país em potes diferentes.

O sorteio dos quartos de final realiza-se a 17 de março, um dia depois da conclusão dos quartos de final e no qual vai ser também definido o emparelhamento para as meias-finais.

Os quartos de final da competição jogam-se a 13 e 20 de abril e as meias-finais a 11 e 18 de maio. A final é a 7 de junho, na Eden Arena, em Praga, na Chéquia, onde vai ficar a conhecer-se o segundo vencedor da prova, que tem como atual vencedor a Roma.