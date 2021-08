Problemas técnicos no avião que ia transportar a comitiva do Santa Clara rumo à Eslovénia adiaram o voo agendado para as 11 horas desta quarta-feira, no Aeroporto Sá Carneiro, confirmou o Maisfutebol com fonte oficial do clube açoriano.

A equipa comandada por Daniel Ramos, que está alojada em Penafiel desde o jogo em Tondela, viu o voo ser reagendado para as 15 horas e tem chegada prevista a solo esloveno pelas 20 horas locais (19 horas em Portugal Continental, 18 nos Açores).

A situação inesperada motivou, apurou o MF, o cancelamento do treino de adaptação em Liubliana, bem como a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. O treinador, Daniel Ramos, vai apenas falar aos canais do clube, numa antevisão feita já a partir de Portugal.

A equipa insular vai partir para a Eslovénia num outro avião e com apenas 14 jogadores disponíveis, depois de terem sido detetados nove casos positivos de covid-19 em atletas, além de outro caso num elemento da equipa técnica.

O Santa Clara parte para o duelo com o Olimpia Liubliana com uma vantagem de 2-0 obtida na primeira mão. Se passar ao play-off, defronta Sochi ou Partizan.