Savo Milosevic, treinador do Olimpija Ljubljana, depois da derrota diante do Santa Clara (0-2), no Estádio São Miguel, em jogo da primeira mão da 3.ª pré-eleiminatória da Liga Conferência:

- A nossa fraqueza no jogo foi que jogámos contra uma equipa melhor do que nós. Este foi o grande problema. O Santa Clara é uma equipa com mais experiência, com mais espírito e foi muito difícil para nós desafiar o Santa Clara

- Estamos basicamente a formar a equipa, já mudamos, cinco, seis jogadores e ainda estamos à espera de mais alguns [jogadores], portanto foi muito difícil desafiar uma grande equipa como o Santa Clara

- Eu até acho que o resultado é bom para nós, podíamos ter concedido mais alguns golos. Se vires o resultado podes dizer isso [que está em aberto para a segunda mão], mas basicamente, na realidade é que vai ser muito difícil para nós vencer o Santa Clara. Claro que vamos tentar, no futebol nada é impossível, mas vai ser muito difícil.