David Carmo e Daniel Podence foram escolhidos para integrar o «onze ideal» desta edição da Liga Conferência.

Através das redes sociais, foram divulgados os eleitos, sendo que além dos internacionais por Angola e Portugal, figuram também outros dois atletas do Olympiakos (Fortounis e El Kaabi).

Destacar também a presença de três jogadores da Fiorentina (Terracciano, Biraghi e Dodô), finalista vencida (1-0). Os restantes jogadores são Hranac (Viktoria Plzen), Vanaken (Club Brugge), McGinn (Aston Villa) e Leon Bailey (Aston Villa).

Nesta edição da prova, Daniel Podence apontou um golo e fez ainda quatro assistências, em oito jogos, já David Carmo participou em todos os nove encontros do Olympiakos.

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel 💫#UECL