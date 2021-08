Fechadas as contas do apuramento para a Liga dos Campeões, é hora de centrar atenções na Liga Europa e sobretudo, na Liga Conferência. Paços de Ferreira e Santa Clara vão discutir, esta quinta-feira, o apuramento para a fase de grupos da nova prova da UEFA.



Depois de terem vencido por 1-0 na Mata Real, os castores jogam em Londres frente ao Tottenham, de Nuno Espírito Santo, às 19h45. Um quarto de hora mais tarde, os açorianos defendem a vantagem de 2-1 em Belgrado contra o Partizan.



A Roma de José Mourinho também joga, esta quinta-feira, a passagem para a fase de grupos da Liga Conferência ante o Trabzonspor.



Além da Liga Conferência, há ainda mais dez jogos da fase de apuramento para a Liga Europa com destaque para o Fenerbahçe de Vítor Pereira, para o Olympiakos de Rony Lopes, Pedro Martins e Semedo e para armada lusa do Legia.



Pelo meio vai decorrer o sorteio da fase de grupos Liga dos Campeões, às 17h00, em Nyon, na Suíça.



Nota ainda para o jogo inaugural da quarta jornada da II Liga entre o Desportivo de Chaves e o Académico de Viseu.



Prosseguem ainda os Jogos paralímpicos, em Tóquio, que contam com a participação de 33 atletas portugueses.





Os jogos desta quinta-feira:



II Liga



Desp. Chaves-Académico Viseu, 18h00



Play-off acesso à Liga Europa



Alashkert-Rangers, 16h00

HJK-Fenerbahçe, 17h00

Zorya-Rapid Viena, 17h30

Galatasaray-Randers, 19h00

AZ Alkmaar-Celtic, 19h15

Cluj-Estrela Vermelha, 19h30

Slovan Bratislava-Olympiakos, 19h45

Antuérpia-Omonia, 20h00

Legia-Slavia Praga, 20h00

Sturm Graz-Mura, 20h00



Play-off de acesso à Liga Conferência



K. Almaty-Fola, 15h00

Bodo/Glimt-Zalgiris, 17h00

Lincoln-Riga, 17h00

Zilina-Jablonec, 17h00

Anorthosis-H. Beer Sheva, 18h00

Roma-Trabzonspor, 18h00

CSKA Sofia-Plzen, 18h00

Elfsborg-Feyenoord, 18h00

Copenhaga-Sivasspor, 18h00

Hammarby-Basileia, 18h00

M. Haifa-Neftci Baku, 18h00

Rosenborg-Rennes, 18h00

Vitesse-Anderlecht, 18h00

M. Telavive-Shakhtar K, 18h30

Gent-Rakow, 19h00

Rjeka-PAOK, 19h00

St. Johnstone-LASK Linz, 19h00

Union Berlim-KuPS, 19h15

Aberdeen-Qarabag, 19h45

Shamrock Rovers-Flora, 19h45

Tottenham-P. Ferreira, 19h45

Partizan-Santa Clara, 20h00