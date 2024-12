O Panathinaikos de Rui Vitória encerrou a Fase Liga da Liga Conferência com uma goleada, de 4-0, na receção ao Din. Minsk, na 6.ª ronda. Na noite desta quinta-feira, os gregos inauguraram o marcador aos 33m, pelo avançado Jeremejeff.

Na etapa complementar, Tetê, aos 54 e 65 minutos, confirmou a goleada. Em todo o caso, o extremo poderia alcançar o hat-trick, mas desperdiçou um penálti, aos 84m.

Em todo o caso, segundos depois, Ioannidis aplicou um golaço que vai marcar esta edição da Liga Conferência.

⚽️⚽️ Two top finishes 🤤

What a performance from Tetê 👏

Desta forma, a turma de Rui Vitória termina no 13.º posto, com 10 pontos, a um do 8.º lugar. Por isso, o emblema grego segue para o play-off de acesso aos «oitavos». Por sua vez, o Minsk, já eliminado, estaciona no 33.º posto.

Feio segura bilhete para «oitavos»

Mais acima na tabela, os suecos do Djurgarden triunfaram sobre o Legia orientado por Gonçalo Feio (3-1). Entre os polacos, o médio Claude Gonçalves foi titular, enquanto Rúben Vinagre continua de fora, a recuperar de lesão.

Depois de os anfitriões edificarem a vantagem por Nguen (24m) e Hummet (45+4m), o Legia respondeu por Wszolek, aos 56m. Em todo o caso, aos 76m, Aslund ampliou a vantagem do Djurgarden.

Desta forma, o conjunto sueco termina esta fase no 5.º lugar, com 13 pontos, igualado com Lugano (6.º), Rapid Viena (4.º) e Fiorentina (3.º).

Por sua vez, o Legia termina no 7.º posto, com 12 pontos. Apesar das duas derrotas consecutivas, a turma de Gonçalo Feio está apurada para os «oitavos».

A fechar, a recuperação estonteante dos sérvios Backa Topola, na receção ao Noah (4-3), orientado por Rui Mota e que contou com os defesas Hélder Ferreira e Gonçalo Silva como totalistas. Do banco dos arménios saltou o avançado Gonçalo Gregório, durante a segunda parte.

A vantagem do Noah foi construída por Matheus Aias, aos 5m, e por Hélder Ferreira, aos 15m. E, apesar da resposta dos sérvios, por Stanic (41m), Matheus Aias aplicou o bis, aos 48m.

O melhor ficou guardado para os últimos 20 minutos. Depois de Djakovac falhar um penálti, aos 74m, o próprio tratou de aplicar o 2-3, segundos mais tarde, e o 3-3, aos 76m.

De remate em remate, Pantovic consumou a reviravolta, aos 81 minutos. Até aos 90+8m, restaram faltas, cartões amarelos e substituições.

Desta forma, o Backa Topola apurou-se para o play-off no 24.º lugar – última vaga – superando o Hearts (25.º) graças aos golos marcados (10-6).

Quanto ao Noah, obrigado a vencer esta noite, termina no 31.º posto, com quatro pontos.