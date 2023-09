O Lille recebeu e venceu o Olimpia Liubliana por 2-0, na tarde desta quarta-feira, no duelo que abriu a fase de grupos da edição 2023/24 da Liga Conferência.

Num duelo entre os dois únicos treinadores portugueses na competição, levou a melhor o conjunto francês, orientado por Paulo Fonseca, perante os eslovenos, de João Henriques. O resultado foi construído com um golo em cada parte.

Aos 43 minutos, Jonathan David fez o 1-0 de penálti. O 2-0 surgiu em tempo de compensação, aos 90+4m, por Yusuf Yazici, que intercetou um lançamento lateral do Olimpia, marcado do lado direito para o centro, para isolar-se e finalizar com êxito.

Tiago Santos e Ivan Cavaleiro foram titulares no Lille, enquanto o Olimpia teve no onze inicial David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro.

O Lille soma três pontos e o Olimpia mantém-se a zeros. O Slovan Bratislava-Klaksvik, outro duelo da 1.ª jornada do grupo A, joga-se na quinta-feira.