O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, empatou na visita ao Slovan Bratislava (1-1), mantendo a liderança no grupo A da Liga Conferência ao fim da 4.ª jornada.

Com o português Tiago Santos a titular, o Lille chegou à vantagem com um golo de Angel Gomes, antigo jogador do Boavista, aos 52 minutos. Porém, Aleksandar Cavric empatou ao minuto 81. No Lille, Ivan Cavaleiro entrou aos 86 minutos.

No outro jogo do grupo, o Olimpia Liubliana recebeu e venceu o Klaksvik, por 2-0, somando os primeiros pontos no grupo.

Na equipa das Ilhas Faroé, Árni Frederiksberg foi expulso aos 62 minutos e o Olimpia tirou frutos da superioridade numérica, alcançando o triunfo na parte final. O luso-moçambicano David Sualehe, saído do banco aos 76 minutos, fez o 1-0 aos 84 minutos e o 2-0 foi apontado por outro homem saído do banco, Mustafa Nukíc: entrou também aos 76 minutos e marcou aos 88. Nos eslovenos, Jorge Silva e Rui Pedro foram titulares e Diogo Pinto entrou ao minuto 68.

Na classificação, o Lille é líder com oito pontos, seguido do Slovan com sete pontos, do Klaksvik com quatro e do Olimpia com três.