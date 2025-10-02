O AZ Alkmaar foi goleado, esta quinta-feira, no terreno do AEK Larnaca, por 4-0, num jogo em que o português Penetra esteve em destaque pela negativa.

Na primeira jornada da fase liga da Liga Conferência, o central português recebeu um cartão vermelho direto logo aos dois minutos de jogo e deixou o AZ reduzido a 10 unidades.

Em superioridade, o clube cipriota venceu com tranquilidade, com golos de Rubio (25m), Bajic (54m), Ivanovic (73m) e Rohden (83m).

Os portugueses do Noah - David Sualehe, Hélder Ferreira e Gonçalo Silva - venceram na receção ao Rijeka, por 1-0, com Mulahusejnovic a marcar o golo solitário da partida.

Derrotado saiu o Legia de Rúben Vinagre, que escorregou na receção ao Samsunspor, por 1-0. O português foi titular e totalista.

Por fim, o Estrasburgo de Rafael Luís venceu no terreno do Slovan Bratislava, por 2-1. O luso-belga Diego Moreira começou no banco e foi lançado aos 68 minutos, enquanto Rafael, emprestado pelo Benfica, saiu ao intervalo.

Todos os resultados da 1.ª jornada da Liga Conferência:

Dyn. Kyiv-Crystal Palace, 0-2 

Jagiellonia-Hamrun, 1-0 

KuPS-Drita, 1-1 

Lausanne-Breidablik, 3-0 

Lech-SK Rapid, 4-1 

Noah-Rijeka, 1-0 

Omonia-Mainz, 0-1 

Rayo Vallecano-Shkendija, 2-0 

Zrinjski-Lincoln, 5-0 

Aberdeen-Shakhtar, 2-3 

AEK Larnaca-Alkmaar, 4-0 

Celje-AEK,3-1 

Fiorentina-Sigma Olomouc, 2-0 

Legia-Samsunspor, 0-1 

Rakow-Univ. Craiova, 2-0 

Shelbourne-Hacken, 0-0 

Slovan Bratislava-Estrasburgo, 1-2 

Sparta Praga-Shamrock Rovers, 4-1

