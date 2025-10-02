Liga Conferência: Penetra é expulso aos dois minutos e AZ é goleado em Chipre
Defesa português com papel negativo no arranque da competição
O AZ Alkmaar foi goleado, esta quinta-feira, no terreno do AEK Larnaca, por 4-0, num jogo em que o português Penetra esteve em destaque pela negativa.
Na primeira jornada da fase liga da Liga Conferência, o central português recebeu um cartão vermelho direto logo aos dois minutos de jogo e deixou o AZ reduzido a 10 unidades.
Em superioridade, o clube cipriota venceu com tranquilidade, com golos de Rubio (25m), Bajic (54m), Ivanovic (73m) e Rohden (83m).
Os portugueses do Noah - David Sualehe, Hélder Ferreira e Gonçalo Silva - venceram na receção ao Rijeka, por 1-0, com Mulahusejnovic a marcar o golo solitário da partida.
Derrotado saiu o Legia de Rúben Vinagre, que escorregou na receção ao Samsunspor, por 1-0. O português foi titular e totalista.
Por fim, o Estrasburgo de Rafael Luís venceu no terreno do Slovan Bratislava, por 2-1. O luso-belga Diego Moreira começou no banco e foi lançado aos 68 minutos, enquanto Rafael, emprestado pelo Benfica, saiu ao intervalo.
Todos os resultados da 1.ª jornada da Liga Conferência:
Dyn. Kyiv-Crystal Palace, 0-2
Jagiellonia-Hamrun, 1-0
KuPS-Drita, 1-1
Lausanne-Breidablik, 3-0
Lech-SK Rapid, 4-1
Noah-Rijeka, 1-0
Omonia-Mainz, 0-1
Rayo Vallecano-Shkendija, 2-0
Zrinjski-Lincoln, 5-0
Aberdeen-Shakhtar, 2-3
AEK Larnaca-Alkmaar, 4-0
Celje-AEK,3-1
Fiorentina-Sigma Olomouc, 2-0
Legia-Samsunspor, 0-1
Rakow-Univ. Craiova, 2-0
Shelbourne-Hacken, 0-0
Slovan Bratislava-Estrasburgo, 1-2
Sparta Praga-Shamrock Rovers, 4-1
