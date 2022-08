Os jogos da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência realizaram-se nesta quinta-feira. O destaque vai, naturalmente, para a goleada sofrida pelo Gil Vicente no reduto do AZ Alkmaar (4-0).

Nos outros encontros, nota para o golo do português Dinis Almeida, ao minuto 88, evitando a derrota do Antuérpia na visita ao Istanbul Basaksehir (1-1). O luso-cabo-verdiano Ricardo Gomes marcou na vitória do Partizan sobre o Hamrun Spartans (4-1).

O Hajduk Split, que afastou o Vitória de Guimarães, perdeu por uma diferença de dois golos na deslocação ao terreno do Villarreal (4-2).

Todos os resultados desta quinta-feira:

Raków-Slavia Praga, 2-1

CSKA Sófia-Basileia, 1-0

Maccabi Telavive-Nice, 1-0

Molde-Wolfsberger, 0-1

FK RFS-Linfield, 2-2

Slovácko-AIK, 3-0

Young Boys-Anderlecht, 0-1

U. Craiova-Hapoel Beer-Sheva, 1-1

Basaksehir-Antuérpia, 1-1

Vaduz-Rapid Viena, 1-1

Zrinjski-Slovan Bratislava, 1-0

Maribor-Cluj, 0-0

Lech Poznan-Dudelange, 2-0

Steaua Bucarest-Viking, 1-2

Colónia-Fehérvár, 1-2

Villarreal-Hajduk Split, 4-2

West Ham-Viborg, 3-1

Shkupi-Ballkani, 1-2

Fiorentina-Twente, 2-1

Partizan-Hamrun, 4-1

AZ Alkmaar-Gil Vicente, 4-0