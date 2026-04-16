O AEK venceu o Rayo Vallecano por 3-1 na segunda mão dos quartos de final da Liga Conferência, mas acabou eliminado, com um agregado de 4-3.

Com o português Filipe Relvas a titular, a formação grega entrou forte e adiantou-se por Zini (13m), já depois de Razvan Marin (36m) dilatou a vantagem antes do intervalo para os gregos, após converter uma grande penalidade.

O empate na eliminatória chegou cedo no segundo tempo, novamente por Zini (51m), mas Isi Palazón (60m) respondeu pouco depois, garantindo o apuramento dos espanhóis.

Quem não desperdiçou a oportunidade de estar na fase seguinte foi o Estrasburgo, que goleou o Mainz por 4-0 e garantiu a presença na fase seguinte.

Com Diego Moreira, ex- Benfica, no onze, os franceses anularam a desvantagem da primeira mão (2-0) com golos de Nanasi (26m) e Ouattara (35m) ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, Julio Enciso (69m) consumou a reviravolta na eliminatória e Emegha (74m) fechou as contas, redimindo-se após um penálti falhado aos 66 minuto.

Por último, a Fiorentina venceu o Crystal Palace por 2-1, mas também acabou por ficar pelo caminho. Os ingleses marcaram primeiro por Ismaila Sarr (17m), antes de Gudmundsson (30m) empatar de penálti.

No segundo tempo, Cher Ndour (53m), ex-Benfica, fez o golo da vitória italiana, no entanto, insuficiente para inverter a eliminatória.

Assim, as meias-finais ficaram definidas com o Shakhtar Donetsk, eliminou o AZ Alkmaar, vai defrontar os ingleses do Crystal Palace, já Rayo Vallecano e Estrasburgo encontram-se na outra semifinal. Os jogos da primeira mão estão marcados para 30 de abril, enquanto os da segunda mão a 7 de maio, todos às 20h.

Confira aqui o quadro das meias-finais da Liga Conferência:

Primeira mão

30 de abril

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, 20h

Rayo Vallecano-Estrasburgo, 20h

Segunda mão

7 de maio

Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, 20h

Estrasburgo-Rayo Vallecano, 20h