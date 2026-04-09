Liga Conferência: Rayo Vallecano bate AEK e tem um pé nas «meias»
Triunfo por 3-0 construído com dois golos no primeiro tempo e o penálti de Palazon na segunda parte
Triunfo por 3-0 construído com dois golos no primeiro tempo e o penálti de Palazon na segunda parte
O Rayo Vallecano recebeu e venceu o AEK por 3-0, colocando assim um pé nas meias-finais da Liga Conferência.
A jogar em casa, o conjunto espanhol precisou apenas de dois minutos para se colocar em vantagem no marcador, já que Akhomach finalizou para o 1-0, após passe de Álvaro García. Pouco depois, o Rayo Vallecano podia ter chegado ao segundo, não fosse Lejeune estar em posição irregular no início do lance. Ainda assim, o golo surgiu antes do intervalo, com o pontapé certeiro de Unai López.
Esta vantagem de dois golos manteve-se até ao intervalo e para o segundo tempo, o AEK de Filipe Relvas voltou a mostrar pouca capacidade para criar situações de golo junto da área adversária. Acabou por ser o Rayo Vallecano a colocar um ponto final no jogo, com o penálti convertido por Palazon (74 minutos).
As duas equipas voltam-se a encontrar na próxima quinta-feira, desta feita em Atenas, para a segunda mão dos quartos de final.