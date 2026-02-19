O Rijeka, que contou com o português Tiago Dantas no onze inicial, foi até ao Chipre vencer o Omonia por 1-0, na primeira mão dos playoffs rumo aos oitavos de final da Liga Europa.

O único golo do encontro foi apontado já em cima do minuto 90 por Daniel Adjei (87m), a passe do médio português dos croatas.

Assim, o Rijeka segue com vantagem para a partida da segunda mão da eliminatória, disputada na próxima quinta-feira.

Já a Fiorentina, finalista de duas das quatro edições da prova, venceu o Jagellonia, com Bernardo Vital a titular, por 3-0.

Em território polaco, a formação italiana abriu o marcador já na segunda parte. Fazzini cruzou da esquerda e Luca Ranieri cabeceou ao segundo poste, com Abramowicz ainda a tocar na bola mas sem conseguir evitar o golo.

Pouco depois, Mandragora (66m) dispôs de um livre à entrada da área e, com um grande remate dilatou a vantagem no marcador.

Já perto do final do encontro, Drachal cometeu uma grande penalidade, Roberto Piccoli (83m) converteu e garantiu o segundo triunfo consecutivo.

No encontro entre Shkendija, da Macedónia do Norte e o Samsunspor, de Afonso Sousa que está lesionado, foram os turcos que levaram a melhor por 1-0.

Depois de um penálti falhado logo aos sete minutos de Ndiaye, Marius (77m) marcou o único golo do encontro já na segunda parte e deu a vantagem na eliminatória ao Samsunspor, que joga a segunda mão em casa.

Por fim, o jogo que colocou frente a frente o Drita da Bósnia e Herzegovina e o Celje da Eslovénia, proporcionou o duelo com mais golos da noite. Os eslovenos bateram os kosovares por 3-2.

Ao intervalo, o Celje já vencia por 2-0, com golos de Kucys (19m) e Avdyli (41m). No segundo tempo o Drita reagiu e conseguiu chegar ao empate por Krasniqi (59m) e Balaj (75m), mas em cima do apito final um tento Poplatnik (90m+4) deu o triunfo ao Celje.