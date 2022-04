Tudo em aberto para a segunda mão. A Roma, treinada pelo português José Mourinho, empatou na noite desta quinta-feira em Inglaterra, ante o Leicester (1-1), em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Conferência, no estádio King Power.

Com Rui Patrício a titular na baliza da Roma e Ricardo Pereira a titular no lado direito da defesa da equipa da casa, foram os italianos a desbloquear o marcador e isso aconteceu aos 15 minutos de jogo. Zalewski arrancou bem pela esquerda em velocidade e serviu a entrada de Lorenzo Pellegrini, que rematou para bater Schmeichel.

O golo de Pellegrini:

A equipa inglesa teve nova contrariedade pouco depois com a saída forçada de Castagne com problemas físicos, para a entrada de James Justin.

O marcador voltou a funcionar já na segunda parte e para o Leicester, por Ademola Lookman. A jogada foi iniciada por Harvey Barnes, que rompeu pela esquerda e beneficiou de uma tabela involuntária com Pablo Ibáñez, cruzando para o desvio certeiro de Lookman perante a pressão de Mancini, aos 67 minutos.

O golo de Lookman para o 1-1 no Leicester-Roma:

Pouco depois, o médio português Sérgio Oliveira foi a jogo (69m) e quase deu nova vantagem à Roma aos 81 minutos, depois de um belo trabalho de Tammy Abraham, mas Schmeichel fez uma das defesas do encontro, negando o 1-2 no marcador.

Feyenoord-Marselha: golo aos dez segundos da segunda parte faz a diferença

No outro encontro da primeira mão das meias-finais, o Feyenoord recebeu e venceu o Marselha por 3-2, em Roterdão, Países Baixos, com Cyriel Dessers em evidência, com dois golos para o triunfo da equipa neerlandesa.

O primeiro de Dessers abriu o marcador aos 18 minutos e, aos 20, Luis Sinisterra fez o 2-0. O jogo parecia bem encaminhado para o Feyenoord, mas a resposta do Marselha foi pronta até ao 2-2 ainda na primeira parte: Bamba Dieng reduziu (28m) e Gerson empatou a eliminatória ao minuto 40.

O golo de Dessers que decidiu, aos dez segundos da segunda parte:

O golo que fez a diferença aconteceu no início da segunda parte e de forma tão rápida quanto inesperada: Dessers aproveitou um erro monumental na defesa gaulesa e, apenas dez segundos após o reatamento, fez o 3-2 final no marcador e o seu bis na conta pessoal.

A segunda mão, que tem como palcos Roma e Marselha, joga-se dentro de uma semana, a 5 de maio (20h00).