A Roma de José Mourinho, Patrício e Sérgio Oliveira, vai reencontrar o Bodø/Glimt, nos quartos e final da Liga Conferência, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, Suíça.



Os italianos voltam a jogar contra a formação norueguesa depois de dois confrontos na fase de grupos. Os giallorossi foram humilhados na Noruega (6-1) e não foram além de um empate a dois golos no Olímpico de Roma.



O vencedor desta eliminatória vai defrontar o vencedor do duelo entre Leicester, de Ricardo Pereira, e o PSV. Já o PAOK de Vieirinha e Filipe Soares tem encontro marcado com o Marselha.



Os jogos dos quartos de final da Liga Conferência estão marcados para os dias 7 e 14 de abril.



O quadro completo do sorteio dos «quartos» da Liga Conferência:



Bodø/Glimt-Roma

Feyenoord-Slavia Praga

Marselha-PAOK

Leicester-PSV