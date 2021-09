Apesar da goleada expressiva frente ao CSKA Sofia no primeiro jogo da fase de grupos da Liga Conferência, José Mourinho considerou que a Roma não jogou bem.



«Estamos a construir uma equipa. Se somos uma equipa quando ganhamos, temos de ser uma equipa no dia em que perdermos. Mas não gostei do jogo. Obviamente que estou satisfeito com o resultado, mas não gostei da nossa qualidade. Não jogámos como treinámos nos últimos dias, tivemos pouca intensidade no meio-campo e perdemos muitos duelos. Não posso dizer que jogámos mal, mas não merecemos ganhar por 5-1. Ganhámos, somos mais equipa, temos mais qualidade, mas não gostei», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O técnico português revelou ainda que Lorenzo Pellegrini, figura da noite no Olímpico de Roma, vai prolongar a ligação ao clube.



«Pellegri é um jogador de qualidade com um enorme potencial. Não quero dizer muito mais. Ele disse-me ontem [quarta-feira] que está a pensar renovar nos próximos dias. Ele vai fortalecer a relação que está a criar com os adeptos. É um jogador de qualidade, é o capitão e vai renovar. Isto cria empatia com os adeptos», disse.



Por último, Mourinho falou sobre as seis vitórias alcançadas nos seis primeiros jogos como treinador dos «giallorossi».



«No outro dia brincava com os meus adjuntos. Somos o tipo de equipa que vai à Praça São Pedro todos os dias para evitar lesões. A época é uma maratona e temos de controlar estas emoções. Seis vitórias não são 60. Se chegar a sétima, não vão passar a ser 70. Temos de fazer as coisas com qualidade. Estou feliz com o que estamos a construir: temos alma e taticamente vamos melhorar. A relação que temos com os adeptos é bastante positiva. Os maus momentos irão chegar. Um dia vamos perder e nesse momento teremos de ser uma equipa. Precisamos de 12 pontos para garantir a qualificação, já temos três», concluiu.