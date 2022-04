Após a goleada frente ao Bodo/Glimt, que deu à Roma o apuramento para as meias-finais da Liga Conferência, José Mourinho elogiou a sua equipa.



«Primeiro, o mais importante foi conseguido: passar às meias-finais. Além disso, jogámos bem desde o primeiro minuto, pressionámos bem, tivemos intensidade e qualidade com a bola. Mesmo quando estava 1-0 ou 2-0 todos sabiam que o jogo estava ganho», referiu, em conferência de imprensa.



O português atingiu a 11.ª meia-final da carreira em provas da UEFA, mas preferiu atribuir o mérito da passagem aos futebolistas.



«Mesmo depois da derrota na primeira mão na Noruega, não sentiu que fomos submetidos a grandes problemas. Senti que fomos a melhor equipa. O crédito é todo dos jogadores porque estiveram focados no jogo. Fomos a melhor equipa. Não penso que seja aceitável só derrotarmos o Bodo ao quarto jogo. Mas o importante foi que começou 2-1 e acabou 5-2 para nós», destacou.

Por último, Mourinho fez uma reflexão sobre ganhar e jogar bem para defender o estilo de jogo do emblema romano.



«Ganhar e jogar bem é o ideal. Ninguém gosta de jogar bem e perder, só aqueles que falam de filosofia e que dizem: 'A minha equipa tem identidade, sou um treinador com uma identidade clara'. Mas depois esses treinadores não ganham nada. Acho que jogamos muito melhor do que aquilo que algumas pessoas pensam. Revi o jogo contra a Salernitana e jogámos muito bem na segunda parte. Aliás, jogámos bem em muitos jogos. É fácil dizer que a equipa tem um bom espírito e que é organizada por não perder há algum tempo. Mas eu acho que jogamos melhor do que o que as pessoas dizem. Hoje [ndr: quinta-feira] fomos simplesmente a melhor equipa», concluiu.

Nas meias-finais da Liga Conferência os giallorossi vão defrontar o Leicester, de Ricardo Pereira, equipa que eliminou o PSV.