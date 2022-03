A Roma venceu no reduto do Vitesse, por 1-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência.

José Mourinho lançou Rui Patrício e Sérgio Oliveira na equipa titular, e o guarda-redes ainda apanhou um enorme susto na primeira parte, ao colocar um passe nos pés de um adversário, mas o falhanço incrível de Openda salvou o guarda-redes português.

O único golo do encontro foi apontado por Sérgio Oliveira, mesmo à beira do intervalo, com um belo pontapé de pé esquerdo, já dentro da área.

O antigo jogador do FC Porto acabaria expulso por acumulação de amarelos, ao minuto 78, mas a Roma segurou o triunfo em Arnhem.

Veja o golaço de Sérgio Oliveira:

O PAOK, com Vieirinha no onze e Filipe Soares no banco, venceu o Gent por 1-0, graças a um golo de Kurtic (58m).

O Slavia Praga goleou o LASK por 4-1, enquanto que o Feyenoord foi a Belgrado vencer o Partizan por 5-2.