Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente à Fiorentina, em jogo da derradeira jornada da fase de liga da Liga Conferência:

[Vitória com decréscimo na fase final] «Não houve decréscimo, sinceramente. Fomos muito competentes durante 94 minutos. Na primeira parte fomos grandes, pressionantes, competitivos a impor o nosso jogo frente a uma equipa forte fisicamente, que também gosta de ter bola como nós. Tentámos tirar a bola, ter bola nós, estivemos bem, chegámos ao golo, podíamos ter feito o segundo, na segunda parte voltamos a estar bem. Estamos com dificuldades, para fazer golo temos de ter trinta oportunidades, mas é o crescimento dos jogadores. O adversário tem duas oportunidades, numa segunda bola faltou-nos rigor a manter a linha defensiva. Fomos muito competitivos frente a dois avançados como têm, rápidos e fortes, fizemos um grande jogo. Feliz pelo que fomos capazes de fazer».

[Como está o balneário? Favoritos para chegar à final?] «O balneário está a recuperar, porque temos jogo importante já segunda-feira. A realidade é que ninguém acreditava que passássemos diretos aos oitavos de final. Estamos invictos até agora, mas não adianta nada, nos oitavos é mata-mata. Estamos cientes do caminho que fizemos até aqui, somos obrigados a dar o melhor de nós. Temos de ser competitivos, sem fugir, como hoje, que mesmo a ganhar fomos atrás do segundo. Isso deixa-me orgulhoso da minha equipa.

[A equipa em crescimento peca ainda na finalização] «Faz parte do crescimento deles. Se não criassem oportunidades era preocupante, nunca vou criticar um jogador por tentar, por falhar um passe, um remate. Dividimos o jogo, procurámos o segundo mesmo a ganhar. Faz parte do crescimento, a única coisa que não abdico é a competitividade e a nossa identidade. O crescimento na finalização faz parte do crescimento, o Gustavo chegou da 2.ª Liga e nunca jogou a avançado, o Kaio tem 20 anos. Faz parte do crescimento».

[Gustavo como referência ofensiva o que pode dar?] «é um miúdo que gosta de ouvir, de aprender e está disponível para tudo o que a equipa precisar. É um miúdo com características muito próprias, acreditamos que pode dar alguma coisa diferente. O Bica tem um potencial enorme, está no tempo dele a crescer, o Gustavo tem características muito próprias: tem golo, bate na baliza é rápido e bom no jogo aéreo».

[Jogadores pareceram sair com alguma azia, insatisfeitos com o empate] «São exigentes com eles próprios, queriam muito ganhar. Faz parte da ambição deles e da vontade de ganhar. Sentiram que faltou ali uns segundos de rigor, saímos com um empate em que fizemos imenso para ganhar o jogo».

[Com o segundo lugar o caminho fica mais favorável, evita o Chelsea, por exemplo, acreditam na final?] «Favorável não acredito, mesmo. Podemos apanhar Bétis, Copenhaga, Gent ou Copenhaga. Esse sentimento é bom, é sinónimo que ainda não perdemos. Ainda nenhum clube português tinha entrado na fase de liga, nesta segunda fase, somos obrigados a ser competitivos sem fugir à nossa identidade. Engrandece um grande clube, numa grande cidade com grandes adeptos. obriga quem está lá fora a não olhar só para Benfica, Porto e Sporting, porque há outras grandes equipas, neste caso como o Vitória».