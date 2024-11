Declarações de Rui Borges, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) sobre o Mlada Boleslav em jogo da Liga Conferência:

«Não acho que tenha sido uma primeira expectante, apanhámos uma equipa com um bloco baixo, uma linha de cinco. Devíamos ser mais dinâmicos na largura, mas controlámos a primeira parte, não conseguiram sair em transição. Não fomos tão agressivos no último terço como devíamos ter sido. Na segunda metade entrámos melhor, mais agressivos. Até aos 60 minutos fizemos um jogo bom e depois começámos a criar instabilidade a nós mesmos. Sofremos o 2-1 e nunca mais nos seguramos na estabilidade. Ficou difícil para a malta que entrou, eles ganharam confiança, os últimos 25 minutos foram mais sofríveis, mérito também do adversário. Desengane-se quem acha que são equipas fáceis, o Djurgardens ganhou ao Panathinaikos, por exemplo. Pusemo-nos intranquilos, mas depois soubemos ser equipa. Três pontos, vitória muito importante».

«Podíamos ter feito mais golos. Não fizemos, tem acontecido, então na Conference temos falhado vários golos. Expusemo-nos ao 2-1 numa má saída, não podemos sofrer golos desta forma. Por vezes podíamos ter sido mais práticos, mais objetivos, no final tínhamos de ser mais verticais e inteligentes. Faz parte do crescimento da equipa, dos jogadores. Fazem-me sofrer, não precisávamos, precisamos de ser mais maduros, mas desde que soframos, mas sejamos felizes no final…».

[Óscar Rivas] «Fez um grande jogo, mereceu a oportunidade. Foi importante para ele, ser em casa, tem tido um crescimento continuo, o ano passado fez 32 jogos na 2.ª Liga espanhola numa linha de três, gosta de ouvir e de aprender, teve a oportunidade. Estou feliz pela estreia, trabalha muito e feliz mesmo ainda não tendo jogado até aqui. É focado, espero e fico feliz pelo que deu à equipa hoje».

[Nove pontos da mais margem para gerir aos próximos jogos?] «Stressado na mesma, quero muito ganhar, estou num clube que quer muito ganhar. Nunca estamos felizes pelo que ganhámos. Importante é chegar ao fim e conquistar coisas, se não é ganhar alguns jogos. Podemos conseguir o play-off, o que é muito bom, agora é ir atrás do próximo objetivo, duas saídas e um jogo em casa com uma grande equipa. Temos de trabalhar muito, respeitar o adversário, o foco agora é o Santa Clara, que está a fazer um grande campeonato».