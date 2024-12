O treinador do Vitória de Guimarães, Rui Borges considerou esta quarta-feira que «a consistência e a qualidade de jogo» podem ser aspetos determinantes para o jogo com os suíços do St. Gallen, na 5.ª e penúltima jornada da fase de liga da Liga Conferência, na qual os minhotos podem selar o apuramento para os oitavos de final.

«Queremos muito o acesso direto aos oitavos de final. Temos de ter consistência e qualidade. Se mantivermos a qualidade de jogo, sairemos daqui com os três pontos e com os oitavos garantidos. É um objetivo claro após termos conseguido o play-off. Isso engrandecerá o nosso trabalho, o clube, a cidade e o país», disse, na antevisão ao jogo de quinta-feira.

Ciente de que os 13 pontos, em caso de triunfo perante o St. Gallen, podem assegurar um lugar entre os oito primeiros na quinta-feira, mediante uma combinação favorável de resultados, Rui Borges frisou que o Vitória deu «uma resposta muito boa» nos três jogos anteriores, com «boas dinâmicas ofensivas» que quer ver mantidas.

De regresso à Suíça, após o triunfo minhoto sobre o Zurique (3-0), a 8 de agosto, para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, Rui Borges avisou que o jogo com o St. Gallen vai ser diferente, perante uma equipa que precisa de vencer para se manter no encalço do play-off, numa altura em que ocupa o 25.º lugar, com quatro pontos.

«Será um jogo bastante competitivo contra uma equipa intensa, muito boa a nível físico, com uma estrutura tática um pouco diferente daquela a que estamos habituados. Eles vão dar-nos espaços que vamos tentar aproveitar, mas temos de estar preparados para as transições deles. Temos de estar muito concentrados na defesa, porque eles são muito fortes no último terço», descreveu.

Para este jogo, são ausências Bruno Gaspar, Borevkovic e Chucho Ramírez, por lesão, algo que Rui Borges acaba por encarar com serenidade e naturalidade. «Temos tido muita sorte em não termos muitas lesões graves com este acumular de jogos. Oxalá assim continue. São contrariedades, mas a minha ideia [ndr: de jogo] não fica dificultada. Há jogadores à espera da oportunidade. Estou aqui para arranjar soluções», disse o treinador do atual 5.º classificado, com dez pontos.

O St. Gallen-Vitória está agendado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.