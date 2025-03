O Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória, recebeu e venceu a Fiorentina por 3-2, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Conferência, esta quinta-feira.

Num jogo com uma primeira parte de loucos em Atenas, no Estádio Olímpico, a equipa grega chegou à vantagem com um golo de Karol Swiderski aos cinco minutos. Aos 19, Nemanja Maksimovic fez o 2-0 para o Panathinaikos.

Porém, a Fiorentina, finalista vencida da última edição da prova, conseguiu empatar rapidamente: aos 20 minutos, Lucas Beltran reduziu para 2-1 e Nicolò Fagioli fez o 2-2, ao minuto 23.

Ainda na primeira parte, Giannis Kotsiras saiu lesionado na equipa da casa (entrou Georgios Vagiannidis, associado ao Sporting nas últimas semanas) e a primeira parte acabou com 2-2 no marcador, porém já depois de um golo anulado, com auxílio do VAR, à Fiorentina.

Na segunda parte, Tetê devolveu a vantagem ao Panathinaikos, aos 55 minutos de jogo, para o 3-2 que não mais se alterou no marcador.

A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, em Florença (20h00).