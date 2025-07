Estão definidos os 30 jogos da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, depois de mais uma quinta-feira europeia, na qual se concluíram as segundas pré-eliminatórias da Liga Europa e da Liga Conferência, com o Santa Clara a manter-se em ação na terceira prova europeia de clubes.

Dos 30 jogos, 26 são do caminho das ligas, no qual se inclui o Santa Clara, que esta quinta-feira afastou o Varazdin, para marcar encontro com o Larne, que deixou pelo caminho o Prishtina.

Dos 52 clubes presentes no caminho das ligas, 44 são oriundos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e as outras oito são as derrotadas dos oito duelos do caminho das ligas da segunda pré-eliminatória da Liga Europa: nessas oito está, por exemplo, o Levski, afastado pelo Sporting de Braga e que vai jogar com o Sabah.

No caminho dos campeões há mais quatro jogos, sendo que, das oito equipas em questão, seis são oriundas da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência e duas são derrotadas do caminho dos campeões da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (Virtus e GÍ/LÍF Víkingur). De notar que foi para fins de rebalanceamento que se deu a aparição de dois clubes vindos da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Os jogos estão marcados para 7 e 14 de agosto. Mas os clubes entrarão em campo já a saber quem poderão defrontar caso cheguem ao play-off, cujo sorteio se realiza a 4 de agosto.

TODOS OS DUELOS DA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA

Caminho das ligas:

Larne-Santa Clara

Víkingur Reykjavík-Brondby

Riga FC-Beitar Jerusalém

Hajduk Split-Dínamo Tirana

Anderlecht-Sheriff

Lausanne Sport-Astana

Klaksvík-Neman

Lugano-Celje

Rapid Viena-Dundee United

AZ Alkmaar-FC Vaduz

Sparta Praga-Ararat Armenia

Aris Limassol-AEK Atenas

Viking-Basaksehir

Baník Ostrava-Áustria Viena

Partizan-Hibernian

Rosenborg-Hammarby

St. Patrick-Besiktas

Polissya-Paksi

Zalgiris Kaunas-Arda Kardzhali

Silkeborg-Jagiellonia Bialystok

Levski Sófia-Sabah

KF Ballkani-Shamrock Rovers

Araz FC-Omonia

Raków-Maccabi Haifa

AIK-Gyori ETO

Universitatea Craiova-Spartak Trnava