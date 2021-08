Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre os eslovenos do Olimpija Ljubljana (2-0), em jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência:

- Nós abordamos muito bem o jogo preparamos bem o jogo e acho que conseguimos uma primeira parte de grande, grande qualidade. Muito boa mesmo. Boas dinâmicas, a fechar jogadas, com criação de oportunidades e a mistura aquilo que gostamos que é trabalhar por dentro, misturar o jogo interior e trabalhar nas costas do adversário.

Na segunda parte, tentamos criar as mesmas dinâmicas, mas fomos intermitentes ao nível do que foi conseguido: umas vezes conseguimos, outras vezes nem tanto. Acho que um bocado no subconsciente dos jogadores deu-se a gestão de procurar não sofrer golo, o que era um objetivo e foi conseguido.

- Acho que não concedemos nenhuma oportunidade. Podíamos ter fechado mais jogadas e sermos mais agressivos. Domínio territorial houve muito, mas faltou fechar jogadas

- Estamos em vantagem, mas ninguém ganha antes de jogar. Vamos respeitar. O nosso adversário joga em casa. O treinador [adversário] percebeu que tem pela frente uma tarefa difícil e que tem um adversário difícil. Se tivermos no nosso nível temos possibilidade de realizar uma boa exibição e um bom resultado [na segunda mão].

- O adversário vale mais do que aquilo que demonstrou, nós hoje contrariámos muito bem. Conseguimos contrariar o jogo direto da equipa, conseguimos estar bem na segunda bola. Precisamos de estar novamente bem nesse jogo.

- Para um arranque de época, estamos a jogar muito bem até. Não é fácil ter a dinâmica que nós temos, a confiança que nós temos”.