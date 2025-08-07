Uma primeira parte de autêntico domínio serviu para o Santa Clara conseguir, nos segundos 45 minutos, controlar uma vantagem de três golos que não deve permitir outro cenário, a não ser a passagem ao play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência.

Gabriel Silva mostrou-se em grande plano, «bisou» na casa emprestada do conjunto norte-irlandês e a ele juntou-se o pontapé certeiro de Wendel Silva, essenciais para construir uma vitória sólida de 3-0.

Depois de uma época histórica, o preço do sucesso levou os insulares até à Irlanda do Norte, para mais um passo (assim espera Vasco Matos) rumo à fase de liga da Liga Conferência.

As bancadas do Ballymena Showgrounds, com centenas de adeptos da equipa da casa, assistiram a um arranque mais bem conseguido por parte do Santa Clara, que desde cedo procurou explorar o espaço nas costas de defesa, com as subidas de ambos os alas.

Os primeiros minutos ficaram marcados por algumas picardias e um jogo muito físico, de parte a parte, sendo que lances de perigo apenas surgiram aos 22 minutos. A qualidade coletiva dos visitantes deixou Gabriel Silva na cara do golo e o remate em arco quase surpreendeu Ferguson, que nada conseguia fazer para evitar o 1-0.

Ora, o domínio do Santa Clara era inquestionável e só faltava mesmo um golo. As facilidades defensivas do Larne permitiram a Wendel Silva dar vantagem ao conjunto luso em cima da meia-hora de jogo, na sequência de um belo desenho ofensivo. Este momento serviu como «abre latas» e o marcador sofreu bastantes alterações até ao apito do árbitro.

Em apenas três minutos, Gabriel Silva fez um «bis» e Vasco Matos teve motivos para sorrir no banco de suplentes, com destaque para o trabalho de Frederico Venâncio e Serginho, antes da finalização em dose dupla do novo camisola dez do Santa Clara.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e foi suficiente para o conjunto de Vasco Matos controlar toda a segunda parte, com alguns rasgos individuais de Vinicius e um desperdício de Serginho. O melhor que o Larne conseguiu fazer em todo o encontro foi criar alguns calafrios a Gabriel Baptista em lances de contra-ataque.

Antes da segunda mão desta 3.ª pré-eliminatória, o Santa Clara dá o pontapé de saída na Liga, diante do Famalicão. Na próxima quinta-feira, nos Açores, as duas equipas voltam a medir forças e é caso para dizer que só uma hecatombe pode impedir a passagem ao play-off da Liga Conferência.