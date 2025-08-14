*Por Frederico Figueiredo

Numa eliminatória que foi decidida na Irlanda do Norte, o Santa Clara apresentou-se frente ao Larne com sete alterações no onze em relação ao que foi apresentado na primeira jornada do campeonato, em Famalicão, em que os encarnados de Ponta Delgada saíram derrotados.

A vantagem de três golos obtida na semana passada, os açoreanos ditaram o ritmo da primeira parte a seu belo prazer e podiam, e deviam, ter ido para o intervalo em vantagem. Tal como no jogo da Irlanda do Norte, o Santa Clara dispôs de quatro boas oportunidades, no espaço de 10 minutos, entre os nove e os 19 minutos, para ampliar a eliminatória, mas, ao contrário do jogo da primeira mão, faltou eficácia a Henrique Pereira, aos nove minutos, a Adriano aos 14, a João Costa aos 17 e a Pedro Pacheco, aos 18, para desfeitearem o guardião adversário.

Até ao final da primeira parte, destaque apenas para um cruzamento rasteiro a que o ponta de lança João Costa chegou atrasado.

Ao contrário do seu colega de posto, Gabriel Batista não teve trabalho na primeira parte, à exceção de um cruzamento que o capitão encarnado resolveu sem problema. O Larne apresentou-se no primeiro tempo quase em ritmo de jogo treino, dando a entender que não tinha armas para dar a volta à eliminatória.

Na segunda parte a toada manteve-se com o Santa Clara a comandar as operações, mas sem conseguir marcar. Aos 50 minutos de jogo, Henrique Pereira dispôs da melhor oportunidade do jogo, com um remate de fora da área que embateu violentamente na barra com o guarda-redes Ferguson batido.

Poucos minutos depois, o Larne fez o seu primeiro remate, de fora da área também, mas a passar por cima da baliza defendida por Gabriel Batista. O Santa Clara retomou o domínio do jogo e João Costa pôs à prova os reflexos do guardião do Larne, em jogada que viria a ser anulada por fora de jogo.

Serginho, que entrou no começo da segunda parte, também tentou mexer com o marcador com um bom remate, já dentro da área, aos 72 minutos. Contudo, o seu esforço foi bloqueado pela defensiva contrária.

Nos últimos minutos o Larne tentou pelo menos marcar o seu tento de honra nesta eliminatória, colocando mais pressão sobre a defesa açoreana. Isto levou a que os defesas do Santa Clara cometessem alguns erros, proporcionando alguns remates com relativo perigo, mas sempre desenquadrados dos postes defendidos por Gabriel Batista.

A eliminatória, especialmente depois do resultado obtido na Irlanda do Norte, nunca esteve em causa e o Santa Clara acaba por seguir em frente de forma justa. Agora, irá medir forças com os irlandeses do Shamrock Rovers que venceram a sua eliminatória frente ao Ballkani por 4-1 no agregado. A primeira mão do play-off será disputada na Irlanda na próxima quinta-feira.

A figura: Serginho

O médio entrou apenas no inicio da segunda parte, mas foi dos que mais lutou para que o resultado não ficasse a zeros. Foi o mais esclarecido, sendo procurado pelos seus colegas e articulando a defesa com o ataque

O momento: remate à barra de Henrique Pereira

Aos 50 minutos, o tiro de Henrique Pereira foi o mais perto que o Santa Clara teve de inaugurar o marcador.