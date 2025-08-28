O Santa Clara teve oportunidade para, no mínimo, arrastar as decisões para prolongamento, mas não conseguiu marcar na Irlanda e está fora das competições europeias. O Shamrock Rovers fez valer o triunfo por 2-1 nos Açores e deixa a equipa portuguesa no play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência.

Em Tallaght, bairro na periferia da capital Dublin, o Santa Clara teve uma fase inicial de jogo interessante, a dar mostras de que queria pôr em sentido o Shamrock Rovers desde cedo. Porém, faltou mais acerto ofensivo e mais ameaças, que surgiriam já dentro dos últimos 20 minutos. E já depois de uma fase difícil de jogo para a equipa de Vasco Matos, entre o final da primeira parte e os primeiros 20/25 minutos da segunda.

O campeão irlandês tremeu nessa fase final do jogo, mas fez valer a sua vontade e garantiu mesmo a qualificação. Méritos, sobretudo, para o guarda-redes McGinty, que negou uma enorme ocasião de golo a Vinícius Lopes.

Sem qualquer alteração no onze inicial em relação à primeira mão, o Santa Clara procurou impor-se em campo e deixou um primeiro aviso num remate de Serginho, intercetado por um adversário na área (8m). Mais tarde, na melhor jogada do Santa Clara na primeira parte, Adriano viu também o remate esbarrar na defensiva irlandesa (34m).

Shamrock Rovers-Santa Clara, 0-0: o filme do jogo

Pelo meio, o Shamrock ia tentando, pela velocidade e mais nos duelos, esticar jogo rápido e ganhar metros com Gaffney. Porém, foi até num lance hábil de Honohan, perante dois adversários, que teve a melhor ocasião da primeira parte: o remate foi ao ferro da baliza defendida por Gabriel Batista (36m).

Na segunda parte, até à grande ocasião de golo de Vinícius, o Santa Clara teve muitas dificuldades para incomodar o Shamrock. Os irlandeses foram sendo mais fortes e pacientes nos duelos, arrancando várias faltas perto da área contrária – com Roberto Lopes a cheirar o golo de cabeça após livres – e cartões amarelos à equipa visitante. Iam mantendo o controlo do jogo e com o adversário longe de criar perigo.

Porém, aos 70 minutos, quando Vinícius rematou de primeira à meia-volta na área para a defesa do jogo de McGinty, o Santa Clara teve aí a prova de que podia ser capaz de mudar a eliminatória e ganhou algum alento. Pedro Ferreira, Lucas Soares e Elias Manoel foram a jogo para o último quarto de hora e seriam ainda de Gabriel Silva mais dois avisos junto da baliza, mas McGinty salvou o Shamrock do desgosto, que ficou, por fim, na bagagem do Santa Clara, de volta aos Açores sem bilhete para a Europa do futebol.