O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, reconheceu esta quarta-feira, que apesar da presença na Liga Conferência ser «muito especial» para o clube, o principal objetivo passa pela Liga portuguesa, referindo que a presença na Europa causa maior desgaste ao plantel.

«É um momento especial, mas não podemos esquecer aquilo que é a grande competição que é o campeonato. É o nosso grande objetivo», salientou Vasco Matos.

O treinador de 44 anos salientou que a participação europeia tem implicado «muitas viagens e grande desgaste». Como exemplo, recordou que a equipa jogou em Famalicão para a Liga, sem regressar aos Açores e menos de 72 horas depois, do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência frente ao Larne.

«Este último jogo [com o Famalicão] não foi o jogo que queríamos, mas também sabemos, e já o dissecamos, o porquê de ter acontecido. Há algumas coisas que interferiram no que podia ser o rendimento dos jogadores. Também olhamos para dentro e há menos tempo de descanso. Há maior desgaste», referiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência frente ao Larne, realizada no Estádio de São Miguel, nos Açores.

Apesar do desgaste, o ex-técnico do Alverca e Vilafranquense, admitiu que quer dar continuidade à boa prestação europeia: «Temos muita ambição amanhã [na quinta-feira] de dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer bem. A motivação é muito grande. A jogar em casa, com o apoio dos nossos adeptos. Esperamos que compareçam em massa».

Sobre a possibilidade de gerir o plantel diante do vice-campeão norte-irlandês, o técnico natural de Lisboa diz confiar em todo o plantel, pois «todos os jogadores estão prontos».

O Santa Clara recebe os norte-irlandeses do Larne nesta quinta-feira às 19 horas locais (20 horas em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, com arbitragem do dinamarquês Jakob Sundberg, após ter vencido a primeira mão por 3-0.

Se confirmar o favoritismo, o conjunto açoriano irá disputar o play-off contra o vencedor do duelo entre os kosovares do Ballkani e os irlandeses do Shamrock Rovers. Os irlandeses jogam a segunda mão em casa, em Dublin, e vão tentar inverter a derrota por 1-0 na primeira mão.