Vasco Matos: «Alcançámos o melhor resultado que o Santa Clara já tinha alcançado»
Treinador do Santa Clara mostrou-se satisfeito pelo apuramento para o play-off da Liga Conferência
Treinador do Santa Clara mostrou-se satisfeito pelo apuramento para o play-off da Liga Conferência
*Por Frederico Figueiredo
Declarações de Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa após o empate 0-0 frente ao Larne, e consequente vitória na eliminatória da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência por 3-0 no agregado:
[Análise do jogo]
«As situações que criamos é o que mais me satisfaz. Criámos muitas situações, e na primeira parte poderíamos ter chegado quase com o mesmo resultado que trouxemos. Os jogadores deram uma grande resposta, com as muitas alterações. Alcançámos o melhor resultado que o Santa Clara já tinha alcançado [n.d.r.: play-off Liga Conferência em 2021/22]. Foco total no campeonato e esperamos também ter a presença dos nossos adeptos que com eles somos mais fortes. Vamos continuar a olhar para a equipa e continuar a desenvolver porque não queremos a equipa confortável, até porque os adversários já nos começam a conhecer».
[Regresso de Pedro Pacheco]
«O Pedro teve uma época lesionado e ainda esta a recuperar a sua melhor forma. É algo que nos deixa muito contentes, em quem acreditamos muito. O nosso foco está no jogo com o Moreirense. Acreditamos no coletivo, não acreditamos em individualidades. A força deste grupo é o coletivo e vamos continuar a olhar para isso para ver os melhores jogadores para cada jogo».
Nota: O treinador da Larne, Nathan Rooney, não prestou declarações depois do jogo.