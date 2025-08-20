O Santa Clara encara o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência com a ambição de «continuar a fazer história». O treinador, Vasco Matos, garantiu esta quarta-feira que a equipa está motivada para o embate decisivo contra o Shamrock Rovers, mas alertou para a qualidade e experiência do vice-campeão irlandês.

«Vamos dar o nosso melhor. Queremos continuar a fazer história no Santa Clara. Já o conseguimos por variadíssimas vezes. Esse é o nosso grande desejo e a nossa grande motivação», afirmou o técnico durante a conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A recompensa pela eliminação dos irlandeses nesta fase vale uma inédita presença na fase de liga de uma competição europeia.

«Sabemos da importância do facto de entrarmos na fase de liga para o clube. Tudo iremos fazer para conquistar essa passagem», reforçou Vasco Matos.

Apesar do otimismo, o técnico não esconde a dificuldade do desafio. O Shamrock Rovers é o líder isolado do campeonato irlandês com dez pontos de avanço e um «habitué nestas andanças europeias».

"Vai ser um jogo extremamente complicado. Uma equipa que nos últimos cinco anos foi campeã quatro vezes. Uma equipa com capacidade, que já esta habituada a jogar pré-eliminatórias de Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência», analisou.

Questionado sobre o início menos positivo no campeonato português, com duas derrotas frente a Famalicão (3-0) e Moreirense (1-0), o treinador admitiu que são «momentos duros», mas garantiu que esses contratempos «não retiraram lucidez» ao conjunto açoriano.

«Temos de saber passar por este momento. Isso é um momento e não é uma tendência. Temos de saber vivê-lo e ultrapassá-lo», disse o técnico de 44 anos.

A mesma convicção foi transmitida pelo jogador Luís Rocha, que garantiu que a equipa entra em campo com uma «fome tremenda e muita ambição», e rejeita qualquer desculpa relacionada com o cansaço das viagens.

«Enquanto grupo não vamos querer arranjar desculpas ou se é o cansaço ou as viagens. É algo que não estávamos habituados, mas é o fruto do nosso sucesso», afirmou o central.

O jogo da primeira mão entre Santa Clara e Shamrock Rovers está marcado para esta quinta-feira, às 20h (hora de Lisboa), no Estádio de São Miguel.