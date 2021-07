Daniel Ramos fez nesta quarta-feira a antevisão do jogo da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência. O treinador do Santa Clara assumiu o favoritismo da equipa perante o Shkupi, mas quer ver a equipa concentrada durante o jogo.

«Estamos a levar o jogo a sério. Foi algo de muito importante que referi após o jogo. Foi dizer ao grupo de trabalho que ninguém pode facilitar. Facilitismo zero. É mesmo assim: zero. É como se estivesse 0-0 e nós queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória», afirmou Daniel Ramos.

Nas palavras do treinador, os açorianos estiveram melhor na partida da primeira mão, a qual venceram por 3-0, na Macedónia do Norte.

«Se nós formos novamente Santa Clara, somos favoritos. Demonstrámos no primeiro jogo que fomos superiores, tivemos o controlo do jogo, fizemos uma boa partida, tivemos possibilidades de conseguir um bom resultado e isso dá-nos a confiança de poder repetir», afirmou Daniel Ramos, que avisou que a passagem não está selada: «O futebol dá-nos muitas lições e uma delas é que ninguém ganha antes de jogar, muito menos numa competição europeia».

O treinador prepara algumas mudanças na equipa, fruto de «algumas mazelas». Uma das mudanças é a saída de Allano, confirmada por Daniel Ramos. Fora do campo, mas nas bancadas, poderão estar no máximo mil adeptos. O treinador do Santa Clara mostra-se contente com a possibilidade de voltar a ter público no estádio.

«É um desejo grande termos a nossa massa associativa novamente. Foram só duas vezes a época passada em casa e é novamente o arrancar com uma amostra que esperemos que aumente no futuro, mas certamente que quem estará presente amanhã (quinta-feira) vai estar de corpo e alma», apontou.

O Santa Clara-Shkupi, da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência, está marcado para quinta-feira, no Estádio de São Miguel, nos Açores. O vencedor da eliminatória vai defrontar os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.