Está definido o alinhamento para o sorteio da fase de grupos da Liga Conferência, agendado para as 13h30 de sexta-feira, no Mónaco: 22 clubes levaram a melhor no play-off da Liga Conferência e, a estes, juntaram-se os dez derrotados do play-off da Liga Europa.

No play-off da Liga Conferência, Bodo/Glimt, HJK, Breidablik, Gent, AZ Alkmaar, Plzen, Fenerbahçe, PAOK, Genk, Ballkani, Besiktas, Maccabi Tel Aviv, Trnava, Ferencvaros, Fiorentina, Astana, Lille, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, Aston Villa, Legia e Nordsjaelland triunfaram.

Do play-off da Liga Europa e na qualidade de derrotados do dia, Olimpia Liubliana, Slovan Bratislava, Klaksvik, Dínamo Zagreb, Zorya, Ludogorets, Cukarick, Lugano, Aberdeen e Zrinjski vão também integrar a fase de grupos da Liga Conferência.

Não há clubes portugueses entre o lote de 32. Porém, há treinadores e jogadores portugueses em ação e para acompanhar ao longo da competição.

Os potes para o sorteio