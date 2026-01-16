Fiorentina mede forças com o Jagiellonia no play-off da Liga Conferência
Italianos, finalistas vencidos em duas das últimas quatro edições, procuram regressar aos oitavos de final da prova
O sorteio do playoff da Liga Conferência realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ditou que a Fiorentina, um dos favoritos, vai defrontar os polacos do Jagiellonia.
A formação italiana terminou a fase de liga no 15.º lugar e ficou fora do apuramento direto para os «oitavos», reservado aos oito primeiros classificados, sendo agora obrigada a ultrapassar uma eliminatória a duas mãos frente à formação polaca, que concluiu a mesma fase na 17.ª posição.
Habitual protagonista da competição, a Fiorentina procura voltar a discutir as fases decisivas depois de ter sido afastada nas meias-finais da edição passada, conquistada pelo Chelsea. Antes disso, o conjunto de Florença chegou por duas vezes consecutivas à final, em 2022/23 e 2023/24, acabando derrotado pelo West Ham (2-1) e pelo Olympiacos (1-0, após prolongamento).
Do sorteio realizado na sede da UEFA saiu ainda o duelo entre os bósnios do Zrinjski e o Crystal Palace, única equipa inglesa em prova e apontada como uma das principais candidatas ao troféu, cuja final está marcada para 27 de maio, em Leipzig.
As partidas do play-off estão agendadas para 19 e 26 de fevereiro e envolvem as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares da fase de liga, com os cabeças de série, do nono ao 16.º posto, a disputarem a segunda mão no seu estádio.
Os vencedores irão juntar-se a Estrasburgo, RKS Raków, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca no sorteio dos oitavos de final, marcado para 27 de fevereiro.
Confira aqui todos os encontros sorteados:
Drita-Celje
Jagiellonia-Fiorentina
KuPS-Lech Poznan
Noah-AZ Alkmaar
Omonoia-Rijeka
Shkëndija-Samsunspor
Sigma Olomouc-Lausana
Zrinjski-Crystal Palace