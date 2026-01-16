O sorteio do playoff da Liga Conferência realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, ditou que a Fiorentina, um dos favoritos, vai defrontar os polacos do Jagiellonia.

A formação italiana terminou a fase de liga no 15.º lugar e ficou fora do apuramento direto para os «oitavos», reservado aos oito primeiros classificados, sendo agora obrigada a ultrapassar uma eliminatória a duas mãos frente à formação polaca, que concluiu a mesma fase na 17.ª posição.

Habitual protagonista da competição, a Fiorentina procura voltar a discutir as fases decisivas depois de ter sido afastada nas meias-finais da edição passada, conquistada pelo Chelsea. Antes disso, o conjunto de Florença chegou por duas vezes consecutivas à final, em 2022/23 e 2023/24, acabando derrotado pelo West Ham (2-1) e pelo Olympiacos (1-0, após prolongamento).

Do sorteio realizado na sede da UEFA saiu ainda o duelo entre os bósnios do Zrinjski e o Crystal Palace, única equipa inglesa em prova e apontada como uma das principais candidatas ao troféu, cuja final está marcada para 27 de maio, em Leipzig.

As partidas do play-off estão agendadas para 19 e 26 de fevereiro e envolvem as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares da fase de liga, com os cabeças de série, do nono ao 16.º posto, a disputarem a segunda mão no seu estádio.

Os vencedores irão juntar-se a Estrasburgo, RKS Raków, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca no sorteio dos oitavos de final, marcado para 27 de fevereiro.

Confira aqui todos os encontros sorteados:

Drita-Celje

Jagiellonia-Fiorentina

KuPS-Lech Poznan

Noah-AZ Alkmaar

Omonoia-Rijeka

Shkëndija-Samsunspor

Sigma Olomouc-Lausana

Zrinjski-Crystal Palace