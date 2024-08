O V. Guimarães já conhece os possíveis adversários para o play-off de acesso à Liga Conferência, caso vença o Zurique (Suíça) na terceira pré-eliminatória da competição.

No sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, ficou decidido os vimaranenses podem ter pela frente o vencedor do jogo entre o Botev Plovdiv (Bulgária) e o Zrinjski Mostar (Bósnia e Herzegovina), com as duas mãos a jogarem-se a 22 agosto e 29 agosto.

Além dos vimaranenses, também o Sp. Braga surge neste sorteio, já que caso seja eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga Europa frente ao Servette (Suíça), irá discutir com o Chelsea a presença na fase de grupos da Liga Conferência.

Caminho dos Campeões:

Dínamo Minsk (Bielorrússia) ou Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Ballkani (Kosovo) ou Larne (Irlanda do Norte)

Ordabasy (Cazaquistão) ou Pyunik (Arménia) - Celje (Eslovénia) ou Shamrock Rovers (Rep. Irlanda)

Vikingur Reykjavik (Islândia) ou Flora TAllinn (Estónia) - Santa Coloma (Andorra) ou RFS (Letónia)

Panevezys (Lituânia) ou Maccabi Tel-Aviv (Israel) - Petrocub (Moldávia) ou New Saints FC (País de Gales)

Klaksvik (Ilhas Faroé) ou Borac Banja Luka (Bósnia e Herzegovina) - HJK Helsínquia (Finlândia) ou FK Decic (Montenegro)

Caminho das Ligas:

Omonia FC (Chipre) ou Ferencváros (Hungria) - Osijek (Croácia) ou PFC Zire (Azerbaijão)

FC Zurique (Suíça) ou V. Guimarães (Portugal) - Botev Plovdiv (Bulgária) ou Zrinjski Mostar (Bulgária)

Ilves Tampere (Finlândia) ou Djurgárden (Suécia) - Maribor (Eslovénia) ou Vojvodina (Sérvia)

St. Gallen 1879 (Suíça) ou Slask Wroclaw (Polónia) - Trabzonspor (Turquia) ou Rapid Viena (Áustria)

St. Mirren (Escócia) ou SK Brann (Noruega) - CS Corvinul 1921 (Roménia) ou FC Astana (Cazaquistão)

Spartak Trnava (Eslováquia) ou Wisla Krakow (Polónia) - Molde FK (Noruega) ou Cercle Brugge KSV (Bélgica)

RC Lens (França) - Panathinaikos (Grécia) ou Ajax (Países Baixos)

Brondby IF (Dinamarca) ou Légia Varsóvia (Polónia) - FK Auda (Letónia) ou FC Drita (Kosovo)

Mladá Boleslav (Chéquia) ou Hapoel Beer-Sheva (Israel) - Paski FC (Hungria) ou FK Mornar (Montenegro)

BK Hãcken (Suécia) ou Paide Linnameeskond (Estónia) - FC Heidenheim (Alemanha)

HNK Rijeka (Croácia) ou IF Elfsborg (Suécia) - Olímpia Ljubljana (Eslovénia) ou Sheriff Tiraspol (Moldávia)

St. Patrick's Athletic (Rep. Irlanda) ou FC Sabah (Azerbaijão) - Iberia Tbilisi (Geórgia) ou Basaksehir (Turquia)

FC Copenhaga (Dinamarca) ou Banik Ostrava (Chéquia) - Kilmarnock FC (Escócia) ou Tromso IL (Noruega)

Fiorentina (Itália) - Ararat-Armenia (Arménia ou Puskás Akadémia (Hungria)

Chelsea (Inglaterra) - Sp. Braga (Portugal) ou Servette (Suíça)*

Maccabi Petah Tikva (Israel) ou CFR Cluj (Roménia) - CSKA 1948 (Bulgária) ou Pafos (Chipre)

Partizan (Sérvia) ou FC Lugano (Suíça) - Silkeborg IF (Dinamarca) ou Gent (Bélgica)

Kryvbas Kryvyi (Ucránia) ou Viktoria Plzen (Chéquia) - Bétis (Espanha)

FC Noah (Arménia) ou AEK Atenas (Grécia) - MFK Ruzomberok (Eslováquia) ou Hajduk Split (Cróacia)

*Sp. Braga ainda está na terceira pré-eliminatória da Liga Europa