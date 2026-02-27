Liga Conferência: veja aqui o quadro completo dos jogos dos oitavos de final
AZ Alkmaar é a única equipa neerlandesa ainda presente nas provas europeias
O último sorteio desta sexta-feira foi para a Liga Conferência. Na sede da UEFA, em Nyon, Rui Patrício foi o escolhido para retirar as bolas com os nomes dos clubes presentes nos oitavos de final da prova.
Nos oito jogos definidos, o destaque vai para o AZ Alkmaar, a única equipa neerlandesa nas provas europeias e que pode ainda «lutar» com Portugal por uma vaga extra na Liga dos Campeões. Com Alexandre Penetra no plantel, a formação dos Países Baixos vai defrontar o Sparta Praga, da Chéquia.
A Fiorentina, finalista vencida da prova já por duas ocasiões, encontra os polacos do Raków enquanto o Rijeka, do ex-Benfica Tiago Dantas, defronta o Estrasburgo do também ex-Benfica, Diego Moreira.
Os jogos da primeira mão dos «oitavos» serão disputados entre 11 e 12 de março, já os da segunda mão a 18 ou 19.
Confira aqui todos os jogos dos oitavos de final:
- Lech Poznan-Shakhtar
- AZ Alkmaar-Sparta Praga
- Crystal Palace-AEK Larnaca
- Fiorentina-Raków
- Samsunspor-Rayo Vallecano
- Celje-AEK Atenas
- Sigma Olomouc-Mainz
- Rijeka-Estrasburgo
Os cruzamentos para os quartos de final:
Caminho prateado:
- Lech Poznan-Shakhtar/AZ Alkmaar-Sparta Praga
- Crystal Palace-AEK Larnaca/Fiorentina-Raków
Caminho verde
- Samsunspor-Rayo Vallecano/Celje-AEK Atenas
- Sigma Olomouc-Mainz/Rijeka-Estrasburgo