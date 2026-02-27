O último sorteio desta sexta-feira foi para a Liga Conferência. Na sede da UEFA, em Nyon, Rui Patrício foi o escolhido para retirar as bolas com os nomes dos clubes presentes nos oitavos de final da prova.

Nos oito jogos definidos, o destaque vai para o AZ Alkmaar, a única equipa neerlandesa nas provas europeias e que pode ainda «lutar» com Portugal por uma vaga extra na Liga dos Campeões. Com Alexandre Penetra no plantel, a formação dos Países Baixos vai defrontar o Sparta Praga, da Chéquia.

A Fiorentina, finalista vencida da prova já por duas ocasiões, encontra os polacos do Raków enquanto o Rijeka, do ex-Benfica Tiago Dantas, defronta o Estrasburgo do também ex-Benfica, Diego Moreira.

Os jogos da primeira mão dos «oitavos» serão disputados entre 11 e 12 de março, já os da segunda mão a 18 ou 19.

Confira aqui todos os jogos dos oitavos de final:

  • Lech Poznan-Shakhtar
     
  • AZ Alkmaar-Sparta Praga
     
  • Crystal Palace-AEK Larnaca
     
  • Fiorentina-Raków
     
  • Samsunspor-Rayo Vallecano
     
  • Celje-AEK Atenas
     
  • Sigma Olomouc-Mainz
     
  • Rijeka-Estrasburgo

Os cruzamentos para os quartos de final:

Caminho prateado:

  • Lech Poznan-Shakhtar/AZ Alkmaar-Sparta Praga
     
  • Crystal Palace-AEK Larnaca/Fiorentina-Raków

Caminho verde

  •  Samsunspor-Rayo Vallecano/Celje-AEK Atenas
     
  • Sigma Olomouc-Mainz/Rijeka-Estrasburgo
RELACIONADOS
Liga Europa: FC Porto frente a Estugarda nos oitavos, Sp. Braga defronta Ferencvaros
Champions: Sporting defronta nos «oitavos» os noruegueses do Bodo/Glimt