O Vitória irá defrontar o vencedor do embate entre os suíços do FC Zurique e os irlandeses do Shelbourne, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, caso ultrapasse, primeiro, os malteses do Floriana, segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A equipa comandada por Rui Borges vai ainda jogar a segunda eliminatória, frente ao Floriana, com o primeiro jogo, em Malta, marcado para a próxima quinta-feira (segunda mão marcada para 1 de agosyo), mas, em caso de sucesso, os minhotos vão depois ter pela frente o vencedor do embate entre FC Zurique, onde joga Rodrigo Conceição, ou o Shelbourne.

Os jogos da primeira mão desta terceira pré-eliminatória, que dá acesso ao play-off da competição, estão marcados para 7 e 8 de agosto.