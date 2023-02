O Sporting de Braga defronta esta quinta-feira a Fiorentina, em Florença, Itália, no Estádio Artemio Franchi. Os minhotos partem para o encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência com uma desvantagem de 4-0 sofrida no Minho, há uma semana.

Nos convocados. que têm várias novidades, é ausência notada o médio Al Musrati, que ficou a descansar – e já a pensar no dérbi com o V. Guimarães na segunda-feira – e Tormena também está de fora, por castigo, após a expulsão na primeira mão.

Por isso, são desde logo garantidas duas mudanças face ao último jogo oficial, com o Arouca (vitória por 2-0 no domingo, para a I Liga). No entanto, as trocas podem não ficar por aí esta noite.

O Fiorentina-Sp. Braga tem arbitragem do francês Benoît Bastien e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Veja, na galeria associada, o onze provável da equipa comandada por Artur Jorge.