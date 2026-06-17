O Sp. Braga vai defrontar o Zeleznicar Pancevo da Sérvia na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Assim como as datas para os jogos do Benfica, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, a primeira mão terá lugar a 23 de julho, na Sérvia, e a segunda a 30 de julho no Estádio Municipal de Braga

O Zeleznicar Pancevo apurou-se pela primeira vez para as competições europeias na última temporada, depois de ter alcançado o quarto lugar da liga sérvia, que dá acesso a esta fase da Liga Conferência.

(Artigo atualizado às 13h42)