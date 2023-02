O Sporting de Braga partiu esta quarta-feira para Itália com 24 atletas e algumas novidades para o encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, a jogar frente à Fiorentina, no Artemio Franchi, em Florença.

O médio Gorby, que já estava recuperado para o jogo de domingo contra o Arouca, está de regresso às opções: jogou pela última vez há mais de dois meses, a 11 de dezembro de 2022, contra o Paços de Ferreira, para a Taça da Liga. Outra das novidades é o jovem atacante Roger, que em 2022/23 tem sido opção regular na equipa B e que tem apenas um jogo pela equipa principal esta época, também ante o Paços, para a Taça da Liga.

Nota ainda, nos eleitos, para o jovem guarda-redes Bernardo Fontes, que tem jogado entre os sub-23 e a equipa B.

O Fiorentina-Sp. Braga tem arbitragem do francês Benoît Bastien e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Os italianos partem com uma vantagem de 4-0 obtida no Minho. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.