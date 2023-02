Declarações de Victor Gómez, treinador do Sp. Braga, zona mista do Estádio Municipal de Braga, após a derrota pesada por quatro bolas a zero frente à Fiorentina no jogo da na 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:

«A partida começou disputada, tivemos oportunidades na primeira parte, depois há um erro perto do intervalo e esse foi um erro que nos penalizou um pouco. A segunda parte ficou condicionada claramente com o cartão vermelho. Estes erros podem comprometer a eliminatória. Agora é olhar para a partida seguinte.

[Eliminatória] «Não penso que esteja decidida. Tudo pode acontecer no futebol, mas está complicado. Vamos com a ambição e energia para podermos seguir em frente».