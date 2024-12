Enrico Maassen realizou esta quarta-feira a habitual conferência de antevisão ao jogo entre o St. Gallen e o V. Guimarães, a contar para a 5.ª jornada da fase de liga da Liga Conferência.

Em declarações aos jornalistas, o técnico da formação suíça destacou a qualidade do adversário em termos de posse de bola e admitiu que apenas um St. Gallen eficaz pode fazer frente ao conjunto vimaranense. Recorde-se que o V. Guimarães ocupa a quinta posição nesta fase de liga, com 10 pontos somados, mais seis do que o St. Gallen, 25.º classificado.

«O Vitória de Guimarães apresenta um futebol de posse de bola e tem uma mentalidade ofensiva. O St. Gallen tem de tentar surpreender com passes rápidos assim que recuperar a bola e, acima de tudo, voltar a ser eficaz. (…) Se criarmos oportunidades como temos criado recentemente, em algum momento vamos fazer golos», referiu.

O jogo entre St. Gallen e V. Guimarães acontece esta quinta-feira às 20h (horas de Lisboa) e terá arbitragem de Nicholas Walsh.