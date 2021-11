Antonio Conte estreou-se ao comando do Tottenham com uma vitória por 3-2 frente ao Vitesse, em Londres, numa partida do grupo G da Liga Conferência.



Os londrinos tiveram uma entrada de sonho e aos 28 minutos já venciam os neerlandeses por 3-0. Son abriu o marcador aos 15 minutos e sete minutos depois, Moura aumentou a vantagem dos spurs. Um autogolo de Rasmussen parecia ter deixado a formação de Arnhem com o jogo perdido.

Ainda que a perder por 3-0, o Vitesse não desistiu e conseguiu marcar dois golos ainda antes do intervalo. Rasmussen redimiu-se do autogolo aos 32 minutos e Bero encurtou o marcador para 3-2 aos 39.



No arranque da segunda parte Romero foi expulso por acumulação de cartões amarelos e dificultou a tarefa ao Tottenham. Porém, o Vitesse desperdiçou a superioridade numérica e quatro minutos, ficou em inferioridade. Doekhi foi expulso por acumulação de amarelos enquanto Schubert viu o vermelho direto.



O Tottenham aguentou o resultado até final e destacou-se no segundo lugar do grupo com sete pontos, mais um que o Vitesse. Por sua vez, o Rennes é líder isolado com dez pontos depois de ter batido o Mura, esta noite, por 1-0.

O ex-Benfica Zivkovic deu vantagem ao PAOK na receção ao Copenhaga, que não contou com o lesionado Zeca. No entanto, o golo do sérvio foi insuficiente visto que os dinamarqueses deram a volta ao marcador em Salónica com tentos de Ankersen (34m) e de Biel (50m).



O Copenhaga lidera o grupo F com nove pontos, mais dois que PAOK e Slavia Bratislava. Os eslovacos goleram o modesto Lincoln por 4-1.



O Gent confirmou o apuramento para a ronda a eliminar com um empate caseiro contra o Partizan. Os sérvios somam sete pontos e apesar de terem mais cinco que Anorthosis e Flora ainda não estão matematicamente apurados.



O português João Carlos Teixeira assistiu do banco à vitória do Feyenoord em Berlim contra o Union (2-1). Dessers foi o autor do golo do triunfo do emblema de Roterdão. No mesmo grupo, o Slavia bateu o Maccabi Haifa e segue na luta pelo apuramento.



Por sua vez, Joelson Fernandes e Tomás Tavares participaram no empate do Basileia (1-1) diante do Omonia, em Chipre. Com este resultado, os helvéticos apuraram-se para a fase seguinte, acompanhando o Qarabag - venceu o Almaty por 2-1.



Já Camora foi titular na derrota do Cluj em Alkmaar diante do AZ (2-0). Os neerlandeses estão com pé e meio na ronda seguinte.



O Maccabi Tel Aviv bateu o HJK por 3-0 enquanto o LASK Linz bateu o Alashkert por 2-0. Ambas as equipas estão apuradas para a fase a eliminar.