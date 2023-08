A FIGURA: Bajde

Discreto, mas com espírito operário, o esloveno de 29 anos teve o condão de relançar a eliminatória ao marcar no D. Afonso Henriques. Apareceu no sítio certo à hora certa para cabecear para o fundo das redes ao minuto 65, enviando a eliminatória para prolongamento e provocando ainda mais dúvidas no conjunto vimaranense.

O MOMENTO: desperdício de Zé Carlos (90+5’)

A desconfiança pairava no D. Afonso Henriques. Zé Carlos, lançado no decorrer da segunda parte, teve a hipótese de sacudir esse estigma no último lance dos descontos. O primeiro disparo foi em dificuldades, mas estava completamente sozinho no coração da área para a recarga. Atirou ao lado, não evitando o prolongamento.

OUTROS DESTAQUES

Ikwuemesi

Possante e vertiginoso no ataque do Celje, o avançado nigeriano foi uma seta apontada à baliza do Vitória. Com facilidade forçou os duelos individuais provocou a dúvida no setor mais recuado vimaranense.

Jota Silva

Igual a si mesmo, tentou compensar a falta de inspiração coletiva com uma dose extra de entrega e de querer. Lutou muito, correu muito e provocou erros na linha defensiva da equipa eslovena.

Matko

Um dos mais esclarecidos do Celje, o esloveno que marcou na 1.ª mão esteve menos exuberante, mas nem assim deixou de ser competente.

Nelson da Luz

Trouxe dinamismo ao Vitória numa fase do jogo em que a equipa de Moreno estava amorfa e sem ideias. Deu alguns rasgos pelo corredor esquerdo, sendo o principal elemento a gerar expetativa no jogo.