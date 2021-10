A UEFA puniu esta sexta-feira o Union Berlim com o encerramento parcial do estádio no próximo jogo na Liga Conferência, devido aos incidentes racistas registado na receção ao Maccabi Haifa.

A sanção decidida pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA obriga ao encerramento dos setores 13 e 14 do estádio, habitualmente ocupados pelos adeptos do Union. Nessas bancadas, haverá uma tarja com a expressão #NoToRacism.

Refira-se que no encontro com o Maccabi Haifa – triunfo dos germânicos por 3-0 –, o primeiro de uma equipa israelita no Estádio Olímpico de Berlim, um grupo de adeptos da equipa da casa entoou cânticos antissemitas ao emblema visitante.

De resto, o próprio Union Berlim proibiu entretanto um adepto, identificado como o autor dos incidentes, de entrar nas instalações do clube.