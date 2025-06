A UEFA divulgou esta segunda-feira uma atualização em relação aos clubes que estão impedidos de participar nas competições europeias devido à regra de multipropriedade. A mais recente adição à lista foi os eslovacos do FC DAC 1904 que estava apurado para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Esta exclusão deve-se ao facto de que o dono do FC DAC 1904 é ambém proprietário do Győri ETO FC da Hungria que está qualificado para a mesma fase da competição.

«Na sequência da avaliação da documentação apresentada pelos clubes, a Primeira Secção do Organismo de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA concluiu que o Györi ETO FC e o FC DAC 1904 Dunajska Streda infringiram, na data de avaliação relevante (1 de março de 2025), a regra da propriedade de vários clubes prevista no artigo 5.01 do Regulamento das Competições de Clubes da UEFA», disse a UEFA num comunicado no seu site oficial.

Concretizada esta decisão, determina também que o vencedor do confronto entre o Urartu, da Arménia, e o Neman Grodno, da Bielorrússia que jogariam contra o FC DAC 1904 vai passar automaticamente à terceira pré-eliminatória da competição.

Esta é a segunda equipa excluída das competições europeias devido à regra da multipropriedade. Os irlandeses do Drogheda United não vão participar na edição 2025/26 da Liga Conferência por pertencerem ao Trivela Group, do qual fazem parte também os dinamarqueses do Silkeborg.

Recorde-se que também o Lyon e o Crystal Palace têm um processo aberto pela UEFA por ter John Textor como dono do grupo que detinha os dois clubes (entretanto vendeu as ações dos ingleses). De acordo com o comunicado da UEFA, o organismo que tutela o futebol europeu avança que o Lyon concordou com uma exclusão das competições europeias caso se concretize a descida de divisão para a Ligue 2.