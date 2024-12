A Arena de Chorten, na Polónia, prepara-se para receber um duelo decisivo da Liga Conferência, recheado de portugueses, nas três equipas. No Jagiellonia-Ljubljana, da 6.ª e última ronda da Fase de Liga, Luís Godinho vai comandar a equipa de arbitragem, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Almeida, e com Tiago Martins no VAR.

No emblema polaco alinham os portugueses Tomás Silva (ex-Vizela), João Moutinho (ex-Spezia) e Nené (ex-Santa Clara). Do outro lado, entre os eslovenos há mais três portugueses: Diogo Pinto (ex-Casa Pia), David Sualehe (ex-P. Ferreira) e Jorge Silva (ex-P. Ferreira).

A um jogo de encerrar a Fase Liga, o Jagiellonia ocupa o 8.º lugar, com 10 pontos, na fronteira entre o apuramento para os «oitavos» e o play-off. Por sua vez, o Ljubljana é 14.º, com 9 pontos, sonhando ainda com o apuramento direto para os «oitavos».

O encontro está agendado para as 20h desta quinta-feira.